Milan | Rivera | «C’è qualcosa che non quadra tra le varie componenti»

(Di sabato 14 dicembre 2019), Gianni, in occasione dei 120 anni del club rossonero, ha parlato anche della situazione societaria del club Settimana di festeggiamenti in casain occasione dei 120 anni della società. Molti ex campioni rossoneri hanno detto la loro sul periodo che sta vivendo la sdi Pioli. Anche Gianniha espresso il suo pensiero a La Gazzetta dello Sport. «Bisogna dire che fare il centravanti di questonon deve essere facile. La ssta rendendo al di sotto del suo valore e quando accade questo di solito dipende da una situazione societaria incerta, che si ripercuote sul rendimento in campo. C’èdi poco chiaro, indubbiamente, nei rapporti tra le. Non conosco la situazione reale e le strategie, peròche non, che preoccupa, esiste». Leggi su Calcionews24.com

