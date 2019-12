Maltempo | la Tempesta di Santa Lucia colpisce la Sardegna | bufera di vento | danni ingenti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Disagi inper il fortedi maestrale che si è abbattuto sull’isola da ieri con raffiche di. Particolarmente colpito il Nord dove si segnalano problemi nei porti e nei parchi cittadini a Porto Torres e Alghero. Notte di duro lavoro anche per i vigili del fuoco di Nuoro. Nelle ultime 12 ore sono stati eseguiti 68 interventi dovuti alle forti raffiche diche hanno sferzato la provincia con alberi abbattuti, tetti di case danneggiati e muri pericolanti. I pompieri sono stati impegnati anche nello spegnimento di un incendio scoppiato durante la notte nelle campagne di Barisardo dove, alimentato dal, ha devastato un territorio circa 10 ettari. A Cagliari, sempre a causa del forteche ha imperversato in citta’ per l’intera notte, sono stati chiusi tutti i parchi cittadini e i cimiteri di Pirri e Bonaria. Il provvedimento si ...

