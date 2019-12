LIVE Trento-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | primo tentativo di fuga per i

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-42 Gentile sfida Jefferson e segna dalla media distanza. 46-42 Baldasso trova la retina, ancora -4 per ini. 46-40 Gentile risponde con un tiro morbido. 44-40 Ancora Alibegovic a segno, -4. 44-38 Libero supplementare a bersaglio per Alibegovic. 44-37 Bel canestro di Alibegovic, che subisce anche il fallo. Andrà in lunetta per completare il gioco da tre punti. 44-35 Piazzato di Blackmon. 42-35 Buford parte in contropiede, sbaglia il layup, ma c’è Jefferson a sbloccare ini. 0/2 per Jefferson in lunetta. Momento di massima aridità per l’attacco della. 42-33 1/2 per Gentile ai liberi. Post basso di Gentile contro Baldasso, che commette fallo sul ventisettenne di Maddaloni. Due tiri liberi in arrivo per lui. Fallo in attacco di Jefferson sulla difesa di Kelly in uscita dal timeout. Timeout chiamato da Piero ...

