LIVE Snowboard | PGS Cortina d’Ampezzo 2019 in DIRETTA | Nadya Ochner ai quarti | nel

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:29 Peccato! Anche Felicetti saluta la gara, superato dal russo Sluev. 19:27 Il tedesco Baumeister ha la meglio sullo sloveno Marguc. Ultimo ottavo e ultimo azzurro in gara: Felicetti sfida Sluev. 19:26 Bormolini parte male ma rimonta ed elimina lo sloveno Kosir! 19:24 Fischnaller con qualche patema supera il russo Loginov. Tocca a Bormolini. 19:23 Eliminato a sorpresa il nostro Bagozza battuto dall’austriaco Karl, tocca a Fischnaller. 19:21 Derby austriaco a Mathies che batte Prommegger. 19:20 Errore dell’azzurro che spiana la strada al coreano. 19:17 Il nostro Coratti battuto dal bulgaro Yankov. Tocca a Messner sfidare Lee. 19:14 Negli ultimi due match vittorie per le tedesche Langhenorst e Hofmeister contro la polacca Biela e l’austriaca Juritz. Ora gli ottavi maschili. 19:10 L’azzurra ha la meglio per 4 ...

