È stata identificata la prima persona morta nell’eruzione del vulcano in Nuova Zelanda

Leggi la notizia su ilpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) La polizia neozelandese ha identificato lanell’eruzione sull’isola vulcanica di White Island in, avvenuta all’inizio della settimana. Si tratta di Krystal Eve Browitt, una studentessa australiana di ventuno anni in visita sull’isola insieme alla famiglia durante l’eruzione.

NicolaConcilio : RT @rossa_rebecca: Strattoni. Spintoni. Insulti. “Drogata, vatti a fare una pera”. “Cessa... Etc... la ragazza è stata poi portata e iden… - maryallcock2 : RT @rossa_rebecca: Strattoni. Spintoni. Insulti. “Drogata, vatti a fare una pera”. “Cessa... Etc... la ragazza è stata poi portata e iden… - Liluna : 'Ovviamente la pericolosa artista è stata poi portata e identificata in Questura, mentre a nessuno - ripeto, nessun… -