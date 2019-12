Uomini e donne | la confessione di Ida Platano dopo la proposta di matrimonio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’ultima puntata del Trono Over disi era conclusa con una clamorosa ed inaspettatadidi Riccardo Guarnieri a Ida. A distanza di qualche giorno, la ragazza ha commentato quell’evento dichiarando di aver dovuto bere delle camomille per calmarsi e riprendersi dalla scioccante richiesta. “Ho bevuto delle camomille per calmarmi“ Riccardo Guarnieri e Ida, una delle coppie più discusse del Trono Over didegli ultimi anni, potrebbero presto convolare a nozze. I due hanno vissuto una travagliata storia d’amore fatta di litigi e riavvicinamenti continui, ma sembra che al momento i rapporti si siano riallacciati definitivamente. Tant’è che Riccardo, durante l’ultima puntata del Trono Over di quest’anno, ha spiazzato la fidanzata nello studio di Maria De Filippi con unadiquanto mai inaspettata. Ida, ...

