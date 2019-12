Speed skating | Coppa del Mondo Nagano 2019 | Andrea Giovannini quarto nella mass start

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si è disputata la prima giornata di gare della tappa divalida per ladeldi: in Giappone quarta piazza per l’azzurromaschile, mentrestessa specialità è settima Noemi Bonazza. Bene anche il team sprint azzurro, che al maschile si classifica al sesto posto.maschile termina ai piedi del podiovolata conclusiva che premia il canadese Jordan Belchos, davanti allo statunitense Joey Mantia ed al belga Bart Swings, che brucia l’azzurro e conquista la terza piazza. Eliminato in semifinale invece l’altro azzurro, Michele Malfatti.femminile è settima Noemi Bonazza, mentre chiude al 15° posto Francesca Lollobrigida. La prova viene vinta dalla canadese Ivanie Blondin, chevolata finale precede la nipponica Nana Takagi, seconda, e la ...

zazoomblog : Speed skating Coppa del Mondo Nagano 2019-2020: i convocati dell’Italia. Nicola Tumolero e Francesca Lollobrigida i… - OA_Sport : Speed skating, Coppa del Mondo Nagano 2019: l’Italia a caccia di conferme in Giappone - neveitaliasport : RT @neveitalia: Altri sorrisi dallo speed skating azzurro con il trionfo dei ragazzi del Team Pursuit in Kazakistan #speedskating #10Dicemb… -