Snowscoot, cos'è e dove praticarlo in Italia (Di venerdì 13 dicembre 2019) Mai sentito parlare di Snowscoot? Franck Petoud, un grande appassionato di BMX e snowboard, quando rimase bloccato in uno chalet in seguito a una tempesta di neve, per ingannare il tempo, tagliò i suoi snowboard e li fissò al telaio di un funscoot. Così nasceva lo Snowscoot negli anni ’90. In poco tempo diventò popolare in Francia dove le gare di Snowscoot sono una realtà consolidata (le discipline attualmente riconosciute sono: Discesa, Dual Slalom, Border Cross e Freestyle). Come anche in Svizzera, dove le scuole apposite sono molto frequentate. E in Giappone è una vera e propria mania. Snowscoot, che cos'è e come si fa Lo Snowscoot è un ibrido intrigante e sta facendo proseliti anche da noi. A provarlo sono soprattutto i fan delle bici e delle moto, ma anche chi vuole provare un modo nuovo di scendere dalle piste, anche senza saper ...

