Quella su Facebook nel caso CasaPound è una sentenza ingiusta

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lascia sgomenti che un giudice della Repubblica soggetto alla legge abbia ritenuto, sia pure in via provvisoria in quanto il procedimento è in corso, di condannareche aveva oscurato la pagina di, in quanto incompatibile con le regole poste dal network a base dell’iscrizione ae ovviamente vincolanti per chi decida di iscriversi a ovviamente insindacabile giudizio dei proprietari e gestori del network, a riattivarla. Sino a prova contraria a casa mia (casa di) faccio entrare chi voglio e non devo rendertene conto. Per tale profilo il provvedimento definito come cautelare e urgente, laddove urgente non è, appare comunque una forzatura e una prevaricazione sulla libera e insindacabile valutazione degli amministratori di(questa si libera, non come la pretesa libertà di dare spazio a odio e intolleranza razziale ...

