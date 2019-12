Pronostici Serie A | 16ª giornata | i consigli di CalcioWeb | Gattuso inizia con il botto

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)A – Si torna in campo per la sedicesimadel campionato diA, un turno molto importante per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match del sabato fondamentale scontro per la salvezza, si incontrano Brescia e Lecce, partita che si preannuncia al cardipalmo. Alle 18 in campo il Napoli,proverà adre la nuova avventura con tre punti. In serata derby di fuoco, si affrontano Genoa e Sampdoria in una partita che non h bisogno di presentazioni. Nel lunch match della domenica in campo Verona e Torino, l’Atalanta ha intenzione di continuare a stupire nel match contro il Bologna. La Juventus gioca in casa contro l’Udinese, il Milan alla ricerca della continuità contro il Sassuolo. La Roma affronta la Spal, trasferte difficili per Inter e Lazio.A, 16ªNAPOLI-PARMA 1 – Il Napoli può ...

CalcioWeb : Pronostici #SerieA, 16ª giornata: i consigli di CalcioWeb, Gattuso inizia con il botto - sitiscommesse : Nemmeno il tempo di archiviare le #coppe che torna subito la #SerieA: domani il #derby tra #Genoa e #Sampdoria. Poi… -