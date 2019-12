Paura e forte vento a Palermo | si contano danni in tutta la provincia

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di sabato 14 dicembre 2019)per ildi Maestrale ae inla. La notte del 13 dicembre ha portato non pochi problemi alla circolazione e disagi. Come era stato previsto dagli esperti, ilha iniziato a intensificarsi in serata provocando numerosinel Capoluogo e nei centri dell’entroterra palermitano. Raffiche che hanno superato i 100 chilometri orari si sono abbattute sul territorio facendo crollare alberi lungo le strade e abbattendo cartelloni e pensiline. Il centro diè stato particolarmente colpito dal. Alcuni gazebo sono stati completamente divelti dal Maestrale. Numerosi alberi sono stati abbattuti e si moltiplicano le chiamate ai Vigili del fuoco. Decine gli interventi del comandole dei vigili del fuoco. Diversi gli alberi finiti sulle auto e per strada, dal Foro Italico dalla Favorita, dalla zona di Mondello e ...

Roberto_Fico : Queste immagini raccontano una protesta fatta in queste ore da @Greenpeace a #Bruxelles. Ogni mobilitazione che ci… - RaiNews : La gente si è riversata in strada, verifiche in corso - 4wardIT : Christian Parmigiani al #SIOS19:'Come fare per creare una startup vincente?Avere una mission forte e circondarsi di… -