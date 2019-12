Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) C’è l’accordo fra Stati Uniti esul. Washington e Pechino hanno raggiunto ilsul testo della “uno” dell’accordo commerciale, ha annunciato il vice ministro delcinese, Wang Showen.L’intesa prevede la rimozione dei dazi per “fasi graduali”. La“importerà più beni anche dagli Usa, di commodity e di prodotti competitivi in base ai suoi bisogni” è la promessa di Pechino. L’accordo, ha aggiunto Wang, è stato raggiuntobase “del principi di uguaglianza e di rispetto reciproco”.Su Twitter Donald Trump conferma l’accordo commerciale, dando il suo via libera “a molti cambi strutturali e ad acquisti massicci di prodotti agricoli, energetici e manifatturieri”. Il presidente americano ha detto che non scatteranno i ...

lana_carlotta : RT @HuffPostItalia: Patto Usa/Cina sul commercio. Consenso sulla 'fase 1', parte la 'fase 2' - HuffPostItalia : Patto Usa/Cina sul commercio. Consenso sulla 'fase 1', parte la 'fase 2' - PaolaC1985 : RT @ceralamerica: La #rassegna di questa settimana per Radio @cittadelcapo è a cura di Marta Gara.Tra i temi trattati: i due articoli di #i… -