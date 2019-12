Pago a Verissimo | ‘Mio padre fu arrestato e fece un periodo di latitanza’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Quando avevo 13 anni, miofu, lasciandoci in balìa del nulla. Non avevamo più niente, eravamo senza casa”. Rivelazione piuttosto forte quella cherilascia anella puntata di sabato 14 dicembre alle 16.00 su Canale 5. “anche undi latitanza. Perfino un avvocato ci consigliò di farlo scappare. Ricordo che venne da me a Milano e io lo tenevo nascosto, fu uncomplicato. Cercammo anche di farlo trasferire in Costa Rica perché non ne potevamo più, ma aveva talmente voglia di stare a Cagliari che decise pure di morire lì” prosegue. La partecipazione al Grande Fratello Vip Il cantautore annuncia anche la propria partecipazione al Grande Fratello Vip: “Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha ...

