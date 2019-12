Opel Corsa e - Prosegue lo sviluppo della versione Rally

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lasta mettendo alla frusta la-enel proprio Centro Prove di Dudenhofen. I collaudi del primo modello da competizione elettrico realizzato dalla Casa tedesca procedono senza sosta: i clienti sportivi potranno già nei prossimi giorni iscriversi all'Adace-Cup 2020/2021. prevista la costruzione di 20 esemplari, dei quali 15 destinati ai team privati. Le consegne sono programmate per l'estate del 2020. La vettura deriva dalla-e appena presentata ed è stata sviluppata partendo dal foglio bianco. I tecnici hanno infatti affrontato una sfida inedita e hanno lavorato soprattutto alla messa a punto dei software di gestione del powetrain e delle batterie, mantenendo il motore di serie da 136 CV e le batterie da 50 kWh. Tre modalità di guida per adeguarsi al percorso dei. Per il momento lanon ha diffuso informazioni circa la massa totale e le ...

