Maternità | ok dell’Inps al congedo per intero dopo il parto

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ilsoloil? Arriva l’ok dall’Inps. Le donne, quindi, potranno usufruire dei cinque mesi anchela nascita del figlio. ROMA – Ilpotrà essere preso ancheilaver inserito il provvedimento nella scorsa legge di Bilancio, l’Inps ha dao il proprio assenso al provvedimento. Si tratta di una svolta visto che le future mamme avranno la possibilità di lavorare fino al termine della gravidanza e poi prendere i cinque mesi di aspettativala nascita del figlio. La legge è entrata in vigore lo scorso gennaio ma finora nessuno era riuscito ad usufruire di questa possibilità perché l’Inps non aveva dato il proprio ok. Da lunedì 16 dicembre, quindi, saranno sbloccate le domande arrivate nei mesi scorsi e accettate le nuove richieste delle future mamme. La circolare dell’Inps Per ...

