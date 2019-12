Hakimi Juventus | Paratici a caccia di un terzino | due nomi nella lista

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è stato chiaro in più occasioni: a gennaio lanon farà acquisti, salvo possibili occasioni. Questo però non significa che i bianconeri resteranno con le mani in mano in attesa della prossima estate. La dirigenza bianconera è già al lavoro per pianificare i colpi in vista della prossima stagione e qualcosa potrebbe accadere sugli esterni di difesa.Uno deida tempo accostato ai bianconeri è quello di Achraf, attualmente al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid., le ultimissime Come riportato da Calciomercato.it, a giugno il calciatore dovrebbe rientrare in Spagna ma se le ‘merengues’ dovessero decidere di non puntare in maniera convinta su di lui la sua potrebbe essere la più classica delle toccate e fuga, con lapronta ad approfittarne. Il 21enne è legato al Real fino al 2021 e potrebbe ...

