Gonne lunghe | il must dell’inverno

(Di venerdì 13 dicembre 2019) ChanelPinko 8 By YooxGucciMes Demoiselles3.1. Phillip LimJosephMangoLuisa SpagnoliTara JarmonAltuzarraMMissoniPepe jeansMajeH&MLongchampMotiviEtroBurberryClipsMax MaraClaudie PierlotFiorella RubinoGanniMax&Co.Nonostante le temperature in picchiata facciano venire voglia di infilarsi tuta da sci e scarponcini, di rinunciare alla gonna, nonostante sia inverno, non se ne parla. Gli stilisti hanno parlato forte e chiaro, e sulle passerelle abbiamo visto sfilare una moltitudine di maxiskirt dalle proporzioni XL. Stampate o tinta unita, con fantasie caleidoscopiche oppure nel classico e irrinunciabile tartan, non c’è che l’imbarazzo della scelta. L’importante è che l’orlo scenda sotto il ginocchio, meglio ancora se spingendosi fino a lambire le caviglie. Lesono un vero problem solver: permettono di regalare un tocco romantico e girlish anche in ...

La gonna tartan è il must have che vorrete indossare tutto l'inverno