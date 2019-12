Francesca Schiavone | “Ho sconfitto un tumore maligno”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è nell’olimpo delle tenniste italiane di tutti i tempi. Ha vinto centinaia di match, ha trionfato nel 2010 al Roland Garros e si è scontrata con le più agguerrite tenniste di tutto il pianeta. Eppure, la sua battaglia più grande, lal’ha appena combattuta (e vinta) al di fuori del campo da gioco. “Vi racconto gli ultimi sette mesi della mia vita” Una video confessione della durata inferiore al minuto. Solo una manciata di secondi per raccontare un calvario durato quasi un anno. Una storia che parla di paura, lotta e rinascita condensata in un sorriso e 55 secondi affidati ai social. Laesordisce così: “Vi racconto cosa è successo negli ultimi sette mesi della mia vita”, poi va dritta al punto ed è uno schiaffo a mano aperta, una doccia fredda: “Mi hanno diagnosticato unmaligno. È stata la lotta più dura in assoluto che ho mai ...

