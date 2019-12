Fognini-Monfils oggi in tv | Tennis Cup Diriyah 2019 | orario | programma e streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo il successo ottenuto all’esordio contro l’americano John Isner con il punteggio di 7/6 6/4, Fabiotorna in campoper affrontare il francese Gaelnella semifinale dellaCup, torneo di esibizione sul cemento in corso di svolgimento in Arabia Saudita. Un vero e proprio antipasto della stagione agonistica vera e propria che, ormai, è ai nastri di partenza. Si annuncia un incontro tirato tra, dueti che sanno sempre regalare colpi ad effetto e grande spettacolo. Se ilsarà rispettato l’avvio del match dovrebbe avvenire alle ore 15.00 italiane, le 18.00 dell’Arabia Saudita. IN TV — La semifinale dellaCuptra Fabioe Gaelsarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport mentre Eurosport garantirà una differita alle ore 20.45. La direttadella ...

