Elezioni Regno Unito | non amo le idee di Boris Johnson | ma la sua vittoria è un bene per

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Personalmente, da allievo indipendente di Marx e di Gramsci, non amoil liberista thatcheriano. Se fossimo nel quadro dello Stato sovrano nazionale pre-1989, lo riterrei anzi un nemico da combattere, contrapponendo al suo sovranismo liberista un sovranismo socialdemocratico. Eppure, nel quadro dei reali rapporti di forza esistenti, ritengo sia uncheabbia vinto. Con lui, ha vinto il partito del Brexit. E che, a sua volta, abbia vinto il partito del Brexit è un, dacché è 1. condizione di recupero della sovranità nazionale come base per risocializzare l’economia e 2. splendido esempio per tutti i popoli d’Europa, nonché prova del fatto che la Ue non è irreversibile. Se, anziché urlare e ridurre tutto a slogan, si pensasse pacatamente, allora apparirebbe chiaro un punto incontrovertibile: ossia che la riconquista della sovranità nazionale è la ...

