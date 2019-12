Colin Firth e Livia Giuggioli | la coppia si separa dopo 22 anni di matrimonio

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019), come confermato dal loro addetto stampa, si sonoti22die la mogliesi sonoti22di, come ha confermato il loro addetto stampa. Un comunicato diffuso nelle ultime ore dichiara: "si sonoti. Mantengono un'amicizia molto stretta e rimangono uniti dall'amore dei loro figli. Chiedono cortesemente di rispettare la loro privacy. Non ci saranno ulteriori commenti". Un anno fa era apparsa la notizia della relazione extra coniugale che la produttrice e imprenditriceaveva avuto con un amico di infanzia, poi accusato di stalkerarla. Il giornalista Marco Brancaccia, accusato di seguirla in modo ossessivo, aveva respinto ...

