West Ham | idea Maresca se salta Pellegrini | le ultime

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Momento molto delicato in casaHam: rischia dire Manuele al suo posto si pensa aSituazione molto tesa e delicata in casaHam (7 ko nelle10) che sta mettendo a rischio la panchina di Manuel, alla guida della squadra dall’anno scorso. La linea del club è chiara: se ilHam dovesse perdere il prossimo match contro il Southampton, scivolando così in zona retrocessione, il tecnico sarà esonerato. Chi il successore? Come riporta Gianluca Di Marzio il favorito è Enzo, già nello staff di Montella a Siviglia.è attualmente il vice dell’allenatore ex Real Madrid, con i giocatori che spingono per la soluzione interna. Motivo per cui la società sta valutando seriamente se promuovere l’ex centrocampista. Leggi su Calcionews24.com

alanrzepa : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Situazione delicata in casa #WestHam, possibile chance in arrivo per #Maresca: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | Situazione delicata in casa #WestHam, possibile chance in arrivo per #Maresca: i dettagli - Raiss02811940 : @BritishFootball presente...... West Ham - Napoli 0-1 goal di Quagliarella! -