Violenza sulle donne | vuole bruciare viva l’ex moglie | preso

Violenza sulle donne - premio all’autrice e vittima Filomena Lamberti : Tempo di lettura: 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Filomena Lamberti, vittima di Violenza e autrice del volume ’Un’altra vita’, sfregiata sette anni fa con l’acido dal marito, incontrerà domani 12 dicembre (ore 10) gli studenti del Liceo Classico ‘Cnevio Nevio’ di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un incontro organizzato da ‘MitreoFilmFestival’/Spaziodonna onlus sezione di Salerno dal tema ‘Guardami oltre, la Violenza ...

Manovra - le modifiche approvate : rimborsi per bollette pazze - 12 milioni in più in 3 anni per la lotta alla Violenza sulle donne : Aumentano le risorse a disposizione del piano straordinario per combattere la violenze sessuale e di genere. Un emendamento alla Manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato stanzia 12 milioni di euro in più spalmati su tre anni. Un’altra proposta di modifica che ha ricevuto il via libera prevede il rimborso agli utenti vittime delle cosiddette bollette ‘pazze’, con un ulteriore 10% in più a titolo di risarcimento. ...

Violenza sulle donne - la Rai non rimanda in onda ‘Processo per stupro’. Per fortuna c’è la Rete : “Processo per stupro aveva mostrato 40 anni fa (e nel corso del tempo ha continuato a fornire la prova visiva e il supporto politico per una maggiore consapevolezza rispetto ai temi della Violenza sessuale) che la legge in Italia non è uguale per tutti. Allora fu una sorpresa molto inquietante perché fu chiaro agli occhi del paese che le donne, nei processi per stupro, da vittime diventano imputate di un crimine che avevano subìto, un crimine ...

Violenza sulle donne - anche a Bologna il flash mob del collettivo femminista cileno : in centinaia alla danza di strada contro lo stupro : anche a Bologna, come in altre città d’Italia, Non una di meno ha organizzato un flash mob contro lo stupro e la Violenza sulle donne. Una danza di gruppo, con bende agli occhi e bandane rosa, che si ispira al flash mob “Un Violador en tu Camino” ideato dal collettivo femminista cileno Lastesis ed esportato in tutto il mondo video Facebook/Non una di meno Bologna L'articolo Violenza sulle donne, anche a Bologna il flash mob ...

Crema - la scuola blocca iniziativa contro la Violenza sulle donne : studentessa si sfoga sui social e viene sospesa : Ha sfogato la sua rabbia sui social dopo che il preside della sua scuola ha vietato l’iniziativa organizzata da lei e dai suoi compagni contro la violenza sulle donne. Per la giornata mondiale del 25 novembre i rappresentanti degli studenti dell’Istituto superiore “Bruno Munari” di Crema avevano organizzato di leggere all’interfono storie di donne vittime di violenza e poi fare un minuto di silenzio. Ma il preside ...

Cile - danzano in migliaia inno contro la Violenza sulle donne : http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/12/201912051344_Cile-danzano-in-migliaia-inno-contro-la-violenza-sulle-donne_20191205_video_12332451.mp4

Da dove nasce la Violenza sulle donne : Dal 2012 ad oggi sono 871 le donne uccise in Italia. Da mariti, fidanzati, spasimanti o semplicemente da uomini violenti

La Violenza sulle transessuali è sempre Violenza sulle donne. Perché siamo donne anche noi : di Alexis Bonazzi È notizia di qualche giorno fa come a Marina di Massa (Massa-Carrara) sia apparso sui citofoni di un condominio un cartello che riportava la seguente dichiarazione: “No trans in questo condominio”. Questo episodio è seguito da un altro fatto analogo, questa volta usando bombolette spray sul muro di un palazzo in periferia. Ovviamente, lo Shakespeare de’ noantri non ha saputo resistere alla tentazione di disegnarci pure un bel ...

Violenza sulle donne - ‘Light of my life’ insegna : un altro modello di virilità è possibile : In questi giorni di pioggia incessante che mi ha accompagnata nei viaggi in varie regioni per incontri e dibattiti in occasione del 25 novembre, proprio mentre escono le notizie su come in Italia una parte dell’opinione pubblica ritenga la Violenza maschile contro le donne una responsabilità da attribuire alle donne stesse, vi voglio parlare di un film appena uscito. Si chiama Light of my life, è una pellicola britannica scritta, diretta e ...

Violenza sulle donne - lo spot della Taffo le vittimizza (e non ne riconosce la forza) : La Taffo Funeral Services ha realizzato questa immagine in occasione del 25 novembre, giornata contro la Violenza di genere. Ecco perché questa immagine non va bene. 1. La comunicazione contro la Violenza di genere, utilizzata come brand, che mostra donne morte o addirittura bare ottiene l’effetto di vittimizzare quelle che in realtà lottano con le unghie e con i denti per sopravvivere, anzi per r-esistere. Chi si occupa di comunicazione ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera quattro casi di Violenza sulle donne : Federica Sciarelli affronterà i casi di quattro donne, quelli di Claudia Stabile, Antonietta Giarnieri, Martina Rossi e Ana Maria di Piazza.

La vignetta del giorno - Violenza senza vergogna sulle donne : Fonte foto: IlGiornale.itLa vignetta del giorno - Violenza senza vergogna sulle donne 1Sezione: Cronache Cristiano Soro

Violenza sulle donne - il consigliere leghista La Morgia : "Il 90% delle denunce è falso" : Umberto La Morgia è un consigliere della Lega al Comune di Casalecchio di Reno, che si trova alle porte di Bologna e dove dunque ora c'è pieno clima di campagna elettorale. Ieri, però, La Morgia ha fatto un brutto passo falso. Come si dice in questi casi: ha perso una buona occasione per stare zitto. Nella giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, l'acuto La Morgia ha pensato bene di virare il discorso:"Il 90% delle denunce di ...

Violenza sulle donne - il consigliere leghista : "Il 90% delle denunce sono false" : Il messaggio su Facebook di Umberto La Morgia, consigliere leghista di Casalecchio sul Reno (Bologna). Immediate le...