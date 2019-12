Trump attacca ancora Thunberg | «Calma Greta! Calma! E lavora sulla gestione della

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il presidente degli Stati Uniti D’America Donaldnon ha preso benissimo la nomina di Gretacome personaggio dell’anno sul Time. Commentando su Twitter un post di congratulazioni all’attivista svedese,ha scritto: «È assurdo. Greta dovrebbere sul suo problema di controllorabbia e poi andare a vedere un buon film con un amico!Greta,!». So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE— Donald J.(@realDonald) December 12, 2019 Non è certo la prima volta chealza la voce contro Greta. Lo scorso 24 settembre, in concomitanza con il Climate Change Summit dell’Onu, il presidente americano aveva condiviso il video dell’intervento commossogiovane attivista commentando ...

