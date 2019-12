Rifiuti Roma | Fontana e Zolezzi M5s | “Raggi deve dire no a inceneritore? Linea chiara

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La sindaca di, Virginia Raggi, non si è ancora esposta, nonostante la sua maggioranza non lo voglia (almeno per ora), pur tra tentennamenti e distinguo. Ma il nodoresta ancora irrisolto nella Capitale. Un caso politico che rischia di creare più di un grattacapo anche a livello nazionale al M5s, da sempre e storicamente contrario. Tutto era partito dalla soluzione proposta dal presidente di Ama Spa, Stefano Zaghis (ex responsabile della campagna elettorale alle comunali 2013), manager nominato nelle scorse settimane dalla stessa sindaca Raggi alla guida della municipalizzata che si occupa della raccolta deiin città. Ovvero, un piano industriale 2019-2024 dal valore di 520 milioni di euro, che prevede la possibilità di realizzare un termovalorizzatore “di nuova generazione” da 700mila tonnellate, oltre che due nuovi impianti tmb, due centri di ...

BarillariM5S : A fianco di Zingaretti e contro Virginia Raggi? NO GRAZIE. La capogruppo Roberta Lombardi dovrà chiarire questo enn… - fattoquotidiano : Rifiuti Roma, il presidente M5s della commissione Ambiente contro il piano Ama: “La linea del Movimento è no all’in… - matteosalvinimi : Ma è normale che a Roma per strada prendano fuoco i bus di linea? Tre in tre giorni e l’ultimo questa mattina, per… -