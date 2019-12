Radioterapia guasta in un ospedale genovese Pazienti dirottati su Savona

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Andrea Pegoraro Al nosocomio San Martino sono rotti due macchinari su 4 a disposizione. Sono 130 iin lista d’attesa. Per ovviare al problema, la direzione sanitaria ha organizzato un pullman per portare i malati in una struttura diPesanti disagi per l’San Martino di Genova. Nel nosocomio del capoluogo ligure sono infatti fuori servizio due macchinari utilizzati per la, sui 4 a disposizione. Sono 130 iin lista d’attesa e per ovviare al problema la direzione sanitaria ha deciso di organizzare un pullman per portare i malati all’San Paolo di. Si tratta quindi di fronteggiare un’enorme difficoltà per non mettere a rischio le cure deioncologici. La loro guarigione infatti dipende molto dal tempismo con cui vengono effettuati i trattamenti sanitari. A tal proposito i vertici del nosocomio ligure hanno ...

SaCe86 : Radioterapia guasta a Genova, i pazienti andranno a Savona con un pullmino - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Radioterapia guasta a #Genova, i pazienti andranno a #Savona con un pullmino - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Radioterapia guasta a #Genova, i pazienti andranno a #Savona con un pullmino -