Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 12 dicembre 2019) E’fatta perDi, l’ex Madre Natura molto probabilmente sarà alVip E’to,Diparteciperà alVip. La bella e seducente modella, ma anche ex Madre Natura, è stata vista in uno degli scatti apparsi nell’accountdel reality show. Negli scatti non si … L'articoloDialVip,laproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, arriva la conferma (quasi) ufficiale - - Mikela_02 : RT @mediohermana: Paola Di Benedetto ha ottenuto quello che voleva, il GFVip. Potrà parlare finalmente delle corna “inesistenti” di Federic… - ghostofjuve : parlo di paola di benedetto -