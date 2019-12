Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: questa l’accusa nei confronti delPasquale D’agostino,dagli agenti della Polizia di Caserta. L’uomo, residente in Provincia di Napoli,un carico di marijuana in unasotto terra. L’attività investigativa è maturata nell’ambito delle operazioni volte alla prevenzione e al contrasto del traffico dinella Provincia di Caserta e Napoli, poste in essere dalla Squadra Mobile Casertana, insieme al personale del Commissariato di Giugliano in Campania. Gli inquirenti, dopo aver riscontrato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione del D’Agostino, hanno deciso di procedere all’irruzione all’interno della casa. In particolare è stata rinvenuta, in un “casolare” sito su di un appezzamento di terreno di esclusiva pertinenza ...

anteprima24 : ** Nascondeva 24 chili di #Droga in una botola sotterranea: arrestato 35enne ** - GazzettinoDroga : Arrestato spacciatore a Lomazzo, nascondeva 2 chili di marjuana - corriereviterbo : Nascondeva tre chili di hashish a Viterbo, diciannovenne ai domiciliari con il braccialetto elettronico - Corriere… -