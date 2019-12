Nasce ufficialmente la Space Force Usa

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nella giornata di mercoledì la Camera dei Rappresentanti del parlamento Usa ha approvato il bilancio per la Difesa che prevede, tra le altre cose, lo stanziamento dei primi fondi per la nascita della sesta forza armata americana: la. Con 377 voti a favore e 48 contrari, la Camera ha autorizzato lo stanziamento totale di 738 miliardi di dollari per il 2020, 22 in più rispetto allo scorso anno. La versione finale del National Defense Authorization Act (Ndaa) è il risultato di una votazione, a sorpresa, bipartisan tra repubblicani e democratici tanto da far esultare il presidente Trump su Twitter, che, come anche riportato dalla Cnbc, si lascia andare ad un “wow” che sottolinea come tutte le priorità della sua amministrazione in merito alla Difesa, tra cui proprio la, siano state approvate. Prima di addentrarci nella trattazione della, è ...

ItaliaViva : Nasce ufficialmente Italia Viva anche nella Bassa Padovana - vexonews : Nasce ufficialmente Italia Viva anche nella Bassa Padovana - yarilupattelli1 : RT @ItaliaViva: Nasce ufficialmente Italia Viva anche nella Bassa Padovana -