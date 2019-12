Materazzi | “Gattuso porterebbe Calhanoglu al Napoli”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019), ex interista e campione del mondo 2006, parla dell’arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli: ecco le sue paroleapprova l’arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli. L’ex difensore dell’Inter e della nazionale, nonchè grandissimo amico del neo allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW: “Rino è un ragazzo eccezionale, un allenatore bravo. Al Milan aveva fatto cose importanti, può dare quella giusta carica che forse in un ambiente come quello del Napoli è mancato. Quando cambi un allenatore cambiano anche alcune idee. Magari Gattuso vorrà portare qualche giocatore che ha già avuto. Un esempio? Sicuramente, un calciatore che ha già giocato con lui, un ottimo giocatore. Anche se il Napoli ha tanti elementi di valore”. Poi una considerazione sul campione svedese Ibrahimovic: “A 37-38 anni non ...

