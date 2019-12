Le testimonianze di Anastasiya sono: “lacunose, inverosimili e non plausibili”. (Di giovedì 12 dicembre 2019) E’ quanto scrive il Gip Costantino De Robbio in merito alle testimonianze rese da Anastasiya sull’omicidio di Luca Sacchi. Intanto scatta una nuova misura cautelare. “Lacunose, inverosimili e in più punti scarsamente plausibili“. Lo scrive il gip Costantino De Robbio in merito all’interrogatorio di garanzia di Anastasia Kylemnyk reso lo scorso 4 dicembre sull’omicidio del … L'articolo Le testimonianze di Anastasiya sono: “lacunose, inverosimili e non plausibili”. proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : testimonianze Anastasiya