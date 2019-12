Juve Stabia | l’anticipo di venerdì col Chievo Verona a Di Martino di Teramo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di(Na) – Sarà Antonio Didella sezione dil’arbitro dell’anticipo della sedicesima giornata di campionato tra, in campoal Bentegodi. Il fischietto abruzzese, alla sua settima direzione tra campionato e Coppa Italia, ha già incrociato le vespe in questa stagione, in occasione della gara persa dalla formazione di Caserta sul campo dello Spezia. Disarà coadiuvato da Alessandro Cipressa di Lecce, in qualità di primo assistente, Alessio Berti di Prato come secondo assistente. Il quarto uomo sarà Illuzzi di Molfetta. L'articolo, l’anticipo dicola Didiproviene da Anteprima24.it.

