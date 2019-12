Il nuovo Napoli? Sarà una squadra costruita dal triumvirato De Laurentiis | Giuntoli

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In diretta a ‘PuntoSport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto, è intervenuto Mario Giuffredi, agente: Il– Giuffredi: “Hysaj può andar via a gennaio, oppurecessione a giugno”. “Gattuso grande lavoratore: scelta giusta per il” “Ho insistito per mesi per portare Veretout al, anche se dovrebbe essere il contrario. Purtroppo non c’erano i presupposti, ieri sono stato a Castel Volturno a parlare con Dea parlare del rammarico Veretout. Ho sempre pensato che per fare una grande, avrebbero dovuto giocare insieme Veretout e Allan, ma mi hanno sempre detto che Veretout avrebbe trovato spazio in caso di cessione di Allan”. Incontro con presidente e direttore sportivo? “In questo momento ilha bisogno dell’appoggio di tutti, anche dei ...

