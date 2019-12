Era un bambino bellissimo

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La serata al cinema di una famiglia a Durham, in Inghilterra, è diventata un episodio horror quando i genitori hanno visto come il loro figlio di quattro anni è morto asfissiato con una caramella, senza avere idea di cosa avrebbero potuto fare. Il 23 novembre 2018, la famiglia Hardman si è goduta una notte di home theater quando Austin, ildi 2 anni, ha presentato un episodio di soffocamento. I genitori, Daniel ed Emma, ​​furono presi dal panico mentre il loro figlio maggiore Noah, 4 anni, guardava nervosamente lo sfortunato episodio. “Avevamo una pizza pronta. Noah stava attraversando una fase impegnativa e non voleva mangiare la pizza, quindi gli ho dato dei baccelli di piselli dolci. Austin aveva un ottimo appetito e non voleva stare a guardare senza mangiare quindi gli ho dato anche qualcosa”, ha detto Daniel a un tribunale. “ Austin ha iniziato a tossire. Pensavo ...

RaiNews : Un bambino su 4 sul pianeta vive in Paesi in #guerra o colpiti da disastri naturali. Mai l'infanzia era stata così… - vladimirobcn : @senzasinistra @vitalbaa @AleDrill che era il caso di buttare il bambino e l'acqua sporca - DelMidnight : RT @DevisZanaga: Oggi ho visto un bambino piangere disperato perché gli era volato via il palloncino È un concetto elementare E spero cap… -