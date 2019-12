Casapound vs Facebook | chi vince e chi perde

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il primo round giudiziale, che ha visto contrappostiin merito alla sospensione dell’account dell’Associazionee dell’amministratore della pagina, sembra sia stato vinto da questi ultimi. Il sito online Il Primato Nazionale, subito ripreso da diverse testate, ha infatti dato la notizia della vittoria dial Tribunale di Roma contro il gigante californiano, che dovrà quindi ripristinare gli account sospesi. Si tratta della decisione resa dal giudice monocratico del Tribunale civile di Roma in sede cautelare. L’ordinanza cautelare, che non è però definitiva e che si presume verrà però impugnata nei prossimi giorni dal gigante californiano attraverso lo strumento del reclamo, sembra stabilire due princìpi importanti. Il primo, in parte già acquisito nel corso di questi anni, relativo alla funzione di media “pubblico” dei social network, i quali, ...

repubblica : CasaPound vince la causa contro Facebook: il giudice ordina di riattivare la pagina [aggiornamento delle 11:14] - HuffPostItalia : Casapound batte Facebook. Il Tribunale ordina 'l'immediata riattivazione della pagina' - SirDistruggere : Il tribunale di Roma ordina a Facebook, un'azienda privata, di riattivare le pagine di Casapound. Poi dicono che la… -