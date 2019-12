Cade dal quarto piano mentre cerca di riparare caldaia | morto 35enne

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tragedia nella città di Torino, in Piemonte, durante la mattinata di ieri, mercoledì 11 Dicembre 2019. La vicenda è accaduta intorno alle 9.40. Unnigeriano è precipitato daldella sua abitazione nel quartiere Aurora. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestagli tutte le cure necessarie. Ilsi trovava all’interno di un cortile. Purtroppo, ogni tentativo del personale medico di salvare la vita all’uomo si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. La vittima è morta sul colpo: troppo gravi le ferite riportate in seguito alla caduta.dalIn base ad una prima ricostruzione degli eventi, il tragico incidente sarebbe avvenuto nel momento in cui l’uomo hato di fare ripartire la sua. La vittima si sarebbe servito di una scala per arrampicarsi ...

