Biraghi è fascista? Forse non possiamo dirlo guardando solo i suoi parastinchi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Vae Victis, in latino «Guai ai vinti». Due parole, sotto un tricolore con un elmo circondato da una greca. È bastato questo per accusare Cristiano, terzino dell’Inter, di aver esibito simboli fascisti durante una partita di Champions League. I fotogrammi che hanno inziato a invadere i social arrivano infatti da Inter-Barcellona, l’incontro giocato a San Siro la sera del 10 dicembre. Durante la partitasi è sistemato ie così il pubblico ha potuto vedere i disegni con cui erano decorati. Da Twitter hanno iniziato ad arrivare le prime accuse: «#e idel fascio», «Quando si dice, 100% #fascio, dalla testa ai…» o ancora «O bella ciao, bella ciao … fasciodimmerda». O bella ciao, bella ciao … fasciodimmerda.##InterBarca pic.twitter.com/CfM8oHfZy3— Enrico  (@ILSOB1LL4) ...

vale_ria_ : Se uno utilizza una frase storica in latino NON È FASCISTA Voi saccenti di sinistra... Sudiate, prima di twittare… - scarabellimauro : Quindi #Biraghi ha esibito un simbolo #fascista sui parastinchi. Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta? #InterBarcellona - Riccardo_BamBam : 'Vae victis'non ha nulla di fascista e non è neanche romano. È traduzione latina di una sentenza del gallo Brenno,… -