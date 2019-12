Atalanta | impresa doppia | prima a qualificarsi con 0 punti a fine andata | ora un altro

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una vera e propriaquella compiuta dall’in Ucraina. Un tris sul campo dello Shakhtar che in pochi si aspettavano. Dopo le tre sconfitte nelle gare d’della fase a gironi, sono arrivate due vittorie e un pareggio. Un risultato storico per Bergamo, per la Dea e soprattutto andando a guardare i precedenti. Nessuna squadra nella storia della Champions League si era mai qualificata dopo aver raccolto 0al giro di boa. Quarantuno le compagini chedell’avevano chiuso a secco l’della fase a gironi e nessuna di esse era riuscita ad arrivare agli ottavi. Un primo, grande traguardo per la banda di Gasperini. Nella storia della Champions ci sono 12 squadre, invece, che hanno passato il turno non vincendo nessuna delle prime tre gare, ma pareggiandone almeno una. Andiamo in ordine cronologico. Celta Vigo: 2003/04 ...

OptaPaolo : 1 - In Champions League l' #Atalanta è la prima squadra a passare alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso… - Eurosport_IT : IMPRESA STORICA DELLA DEA! ???? L'Atalanta con i gol di Castagne, Pasalic e Gosens batte per 3-0 lo Shakhtar Donets… - GoalItalia : Un'altra impresa, un'altra pagina di storia ?? L'#Atalanta ce l'ha fatta: è agli ottavi di Champions ????… -