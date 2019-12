Allerta Meteo | gli ultimi aggiornamenti sulla Tempesta di Santa Lucia | più neve del

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Glinotturni per il forte maltempo che ladiprovocherà sull’Italia nelle prossime ore sono molto importanti: in base alle mappe emesse nella notte da tutti i modelli, infatti, al Nord Italia nevicherà più di quanto previsto in precedenza. E soprattutto al Nord/Est, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, cadrà piùrispetto alle precedenti previsioni, con accumuli che potranno superare i 10cm in alcune zone di pianura, e diventeranno molto importanti sulle Alpi orientali al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Oltre all’entità delle precipitazioni, farà anche più freddo e nevicherà fin sulle coste, persino su Venezia e Trieste, imbiancando le spiagge e i litorali veneti e friulani. Confermate le nevicate con accumuli significativi anche di Lombardia e Trentino Alto Adige, oltre che sulle Alpi ...

Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNa Domani, 13 dicembre 2019, chiusi i parchi e le scuole cittadine a seguito dell'avviso di allerta me… - Corriere : Allarme maltempo a Roma: domani chiuse tutte le scuole -