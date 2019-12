Alfonso Bonafede | figuraccia a Porta a Porta

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Ministro della Giustizia, durante la puntata di, andata in onda la sera di mercoledì 11 Dicembre 2019, si è reso protagonista di una gaffe in diretta tv., esponente del Movimento Cinque Stelle, ha pronunciato uno strafalcione che è subito diventato virale, rimbalzando sui diversi social network. Questo quanto detto dal Ministro: “un reato per il quale non si riesce a dimostrare il dolo diventa colposo”. Le reazione di diversi esponenti politici non sono tardate. Alessandra Gallone, vice presidente dei senatori di Forza Italia, ha commentato: “Un pessimo esempio per tanti giovani studenti che proprio oggi stanno sostenendo la terza prova dell’esame di avvocato. Se qualcuno di questi ragazzi scrivesse una simile stupidaggine verrebbe giustamente bocciato. Mentreè addirittura ministro, rappresentante di una realtà ...

