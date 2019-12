Uomini e Donne oggi | Ida Platano difende Armando | la reazione di Riccardo

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) IdaOvere insinua il dubbio su Juan Luis Ciano E’ finita poco fa una nuova puntata del Trono Over di. Una puntata particolarmente incandescente per via della segnalazione arrivata su Juan Luis Ciano. DifattiIncarnato ha rivelato di essere venuto a sapere che il cavaliere sudamericano chatterebbe con delle altre, arrivando a fare pesanti insinuazioni sul suo conto. E a un certo punto anche Idaè intervenuta, prendendo le parti di. Difatti, secondo quest’ultima, Juan avrebbe avuto finora un atteggiamento molto poco chiaro con la sua amica Gemma, arrivando anche a metterla in guardia. Una presa di posizione la sua che poco è piaciuta aGuarnieri, soprattutto perchè ha difeso il suo rivale di sempre. Trono OverGuarnieri deluso da Ida: “Come ...

fedesene : 10 donne 5 uomini Ecco a voi il nuovo governo finlandese - La7tv : #dimartedi Elsa Fornero attacca Pietro Senaldi per le frasi di Libero su Nilde Iotti: 'Quando mai si è detto di un… - matteosalvinimi : ?? E QUESTO VIDEO SAREBBE UNO SCANDALO? Un abbraccio e un ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Peni… -