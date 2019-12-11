Traffico Roma del 11-12-2019 ore 20:00 (Di mercoledì 11 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE HA RALLENTATO IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, VERSO LA TANGENZIALE EST, TRA VIA DI TOR CEVERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI. CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA CASILINA E ANAGNINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, DISAGI AL Traffico PER LA STESSA CAUSA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE. QUESTA SERA ALLE 21:00 AL PALAEUR C’È IL CONCERTO DI EROS RAMAZZOTTI. IN ZONA EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DEL Traffico PRIMA E DOPO IL LIVE. IL PALAZZO DELLO SPORT, È STATO APERTO AL PUBBLICO ALLE 19:00. INFINE, VI RICORDIAMO CHE DOMANI, GIOVEDÌ 12 DICEMBRE, IL GRANDE RACCORDO ANULARE CHIUDE, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI. PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO TRA APPIA E ARDEATINA, DALLE 21:30 ALLE 06:00 DI VENERDÌ. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL ...
Leggi la notizia su romadailynews
Leggi la notizia su romadailynews
romadailynews : Traffico Roma del 11-12-2019 ore 20:00: BUONASERA DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE HA… - zazoomnews : Traffico Roma del 11-12-2019 ore 19:00 - #Traffico #11-12-2019 #19:00 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-12-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 10-12-2019 ore 15:30 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 15:30 RomaDailyNews
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma