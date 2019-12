Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE HA RALLENTATO ILSUL PERCORSO URBANO DELLA A24, VERSO LA TANGENZIALE EST, TRA VIA DI TOR CEVERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI. CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA CASILINA E ANAGNINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, DISAGI ALPER LA STESSA CAUSA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE. QUESTA SERA ALLE 21:00 AL PALAEUR C’È IL CONCERTO DI EROS RAMAZZOTTI. IN ZONA EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DELPRIMA E DOPO IL LIVE. IL PALAZZO DELLO SPORT, È STATO APERTO AL PUBBLICO ALLE 19:00. INFINE, VI RICORDIAMO CHE DOMANI, GIOVEDÌ 12 DICEMBRE, IL GRANDE RACCORDO ANULARE CHIUDE, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI. PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO TRA APPIA E ARDEATINA, DALLE 21:30 ALLE 06:00 DI VENERDÌ. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL ...

romadailynews : Traffico Roma del 11-12-2019 ore 20:00: BUONASERA DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE HA… - zazoomnews : Traffico Roma del 11-12-2019 ore 19:00 - #Traffico #11-12-2019 #19:00 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-12-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -