Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)aveva delle idee ben precise suchiudere, in parte molto diverse da quelle realizzate dalla Disney nella nuova trilogia che si concluderà al cinema il 18 dicembre. Tra pochi giorni,: L'Ascesa di Skywalker chiuderà un'epopea iniziata più di quarant'anni fa, ma a quanto pareuna conclusione diversa da quella scelta da Disney.ha dato vita a nove film e due spin-off più un quantità di opere d'animazione, romanzi, fumetti. Dietro la frase "C'era una volta in una galassia lontana, lontana" si nasconde un mondo enorme di cuiè stato il creatore e affabulatore fino a quando non ha deciso di venderne i diritti alla Disney. Il passaggio allo studio di Burbank ha dato vita a sequel molto ...

vogue_italia : Commedia romantica? Last Christmas, con Emilia Clarke, dal 19 dicembre al cinema. Ma prima arrivano Star Wars, Chec… - StarWarsIT : Cominciate oggi e avrete abbastanza tempo per guardare tutta la saga degli Skywalker prima del nuovo film Star Wars. - Noovyis : (Star Wars: ecco come George Lucas avrebbe voluto concluderla!) Playhitmusic - -