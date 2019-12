Scoperto traffico illecito di rifiuti verso la Bulgaria

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I carabinieri del Noe di Milano hanno sequestrato 17 vagoni che contenevano 815 tonnellate dispeciali, pronti a partire dallo scalo ferroviario di Leccola. Il sequestro del carico, costituito da 582 balle dal valore di circa 130mila euro, è avvenuto in collaborazione con personale dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Lombardia.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/12/201912111658 Milano--di--la-20191211 video 16563879.mp4Dalla documentazione della spedizione è emerso che i, anziché essere costituiti da scarti di plastica recuperabili come certificato dalle carte, erano composti prevalentemente da materiali industriali misti (plastica e gomma, pezzame di stoffa, gommapiuma, tetrapack, imballaggi misti e altro), scarti dunque "delle ...

