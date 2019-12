Piacenza | ritrovato un quadro | verifiche in corso VIDEO

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)un. Potrebbe essere quello di Klimt, trafugato nel 1997.insull’autenticità dell’opera.un. Nella mattinata di mercoledì 11 dicembre 2019 è stata rinvenuta nell’intercapedine di un muro esterno della Galleria Ricci Oddi un’opera che potrebbe essere il ‘Ritratto di Signora’ di Gustav Klimt. Il capolavoro era stato trafugato nel lontano 1997 e da quel momento non si hanno avuto più notizie. Molto probabilmente ora ilè ritornato in possesso della struttura ma saranno i controlli a verificarne l’autenticità. L’opera è in mano alla Polizia. Il dettaglio ‘nascosto’ La verifica dell’autenticità potrebbe essere facilitato da un dettaglio che finora è stato nascosto. Una studentessa, infatti, ha notato la presenza di un ...

