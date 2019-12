Meno di un mese per lo Xiaomi Mi MIX 4 | presentazione al CES 2020

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Eravate sulle spine per quanto riguarda loMi MIX 4? Comprensibile, visto che parliamo di uno smartphone assai interessante, e che un po' tutti, chi più e chi, stavamo aspettando, magari anche per motivi diversi. Stando a quanto riportato da 'slashleaks.com', il dispositivo potrebbe essere presentato il prossimo 10 gennaio a Las Vegas, a margine del CES. L'immagine che vi alleghiamo in chiusura è alquanto significativa di quello che vi abbiamo appena comunicato (ci sarebbero pochi dubbio a riguardo, anche se resta da appurare l'autenticità del teaser). Non c'è dubbio che ad essere lanciato al CESdi Las Vegas il 10 gennaio sia un dispositivo della serie Mi MIX, e quindi proprio l'attesissimoMi MIX 4, che dovrebbe equipaggiarsi con una fotocamera nascosta sotto lo schermo (il primo nel suo genere). Se le indiscrezioni appena pronunciate risultassero ...

