Lione | Depay difende un compagno di squadra e litiga con gli ultras

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nella serata di ieri si è giocata una giornata importante valida per la Champions League, sono arrivate importanti indicazioni ed i primi verdetti. Brividi per il, lafrancese dopo lo 0-2 contro il Lipsia ha recuperato il risultato staccando il pass per gli ottavi di finale ma non sono mancati i momenti di tensione. E’ stato esposto uno striscione contro Marcelo, episodio che ha fatto esplodere capitan Memphis. L’attaccante dopo aver visto lo striscione si è lanciato per strappare lo striscione all’del gruppo “Bad Gones”. Coinvolti anche gli steeward e rissa sfiorata. “Gli ho tolto la bandiera dicendo che era imbarazzante per tutti, in tutta risposta sono arrivati sputi e offese per noi e le nostre famiglie – le parole dia RMC Sport -. Non ho mai visto nulla di simile. Sono furioso per tutto quello che ...

