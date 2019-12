Leverkusen-Juve nel segno di CR7-Higuain | Sarri imbattuto in Champions

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Laarrivava al l’insidiosa trasferta direduce dalla pesante sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio in campionato, ma con la qualificazioni agli ottavi di finale diLeague conquistata con un turno di anticipo. Al Bayer serviva un successo e una non vittoria dell’Atlético Madrid per centrare il secondo posto, dopo un avvio stagionale al di sotto delle aspettative. Alla Bay Arena vince lantus 1-0, grazie alla rete di Ronaldo nella ripresa., la cronaca del match Prima frazione di gara molto equilibrata in cui il Bayer fa la partita e lantus prova a rispondere in contropiede, sfruttando gli ampi spazi lasciati dai tedeschi in fase di non possesso. La prima grande occasione la fallisceper eccesso di altruismo, che non riesce a pesca Ronaldo a tu per tu con Hradecky. Al minuto 11 arriva la più importante azione da ...

juventusfc : Siete già arrivati a Leverkusen per #B04Juve? Vi diamo noi qualche consiglio! ?? - juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… - juventusfc : Le parole della vigilia a Leverkusen ???? ?? La conferenza di #Sarri e @Miralem_Pjanic: -