Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dallaha ereditato il gusto per la trasgressione e lo ha dimostrato. Lourdes Leon, ladi, hato alla simulazione di un’sul palco dell’Art Basel Show di Miami, un evento dedicato all’arte contemporanea. La 23enne è stata ripresa mentre si spogliava eva un’altra mo. La scena ricorda quella che ebbe come protagonista la mamma, nel 1993, quando nel suo Girlie Show World Tour prese parte ad un’simulata. La performance artistica alla quale hato Lourdes è stata ideata da Carlota Guerrero, “per mostrare i capi più iconici di Desigual 2020”. Insieme a Lourdes, altri 30 ballerini e modelli di ambo i sessi si sono avvinghiati l’uno all’altro e si sono scambiati delle effusioni. Visualizza questo post su Instagram“Love different” is a performance created by ...

ve10ve : RT @HuffPostItalia: La figlia di Madonna più trasgressiva della madre: partecipa ad un'orgia e bacia una donna - Delio_21 : RT @HuffPostItalia: La figlia di Madonna più trasgressiva della madre: partecipa ad un'orgia e bacia una donna - CostanzaNOCCHI : La figlia di Madonna più trasgressiva della madre: partecipa ad un'orgia e bacia una donna! Chissenefrega. Gi dico,… -