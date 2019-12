Juventus | Paratici | «Rosa completa | non opereremo sul mercato»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le parole del direttore sportivo Fabiosulla situazione legata aldei bianconeri poco prima della sfida col Leverkusen Fabio, intervenuto nel pre-partita di Bayer Leverkusen-, ha dichiarato che i bianconeri non effettueranno acquisti nella finestra didi gennaio. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport. «Come ho già detto altre volte abbiamo unamolto competitiva,. Abbiamo Emre Can, abbiamo Khedira che comunque rientrerà. Non abbiamo nessuna intenzione di operare sul».

